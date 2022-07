F 1 | Gp Gran Bretagna | Verstappen vola nelle terze libere e 3Leclerc

(Di sabato 2 luglio 2022) In mezzo Perez con l'altra Red Bull, Sainz sesto dietro le Mercedes SILVERSTONE (INGHILTERRA) - La Red Bull domina la terza e ultima sessione di provedelPremio della. Sul ...

Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, in vista del Gp di Gran Bretagna di domani. Senza la temuta pioggia, l'olandese leader del mondiale è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'28'', con il tempo di 1'27''901, e alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Sergio Perez.