Dino Zoff e il Mundial ’82 | “Non sarà facile vincere ancora con un gioco così spettacolare”

"La parata contro il Brasile è stata determinante e mi ha dato gli onori, poi ricevere la coppa mi ha portato una felicità violenta come solo lo sport sa dare. In un attimo ti manda in paradiso. Sono momenti che non durano molto, ma ti fanno sentire in gloria. Tutti momenti in cui sentola felicità di Bearzot, quella è sempre presente e non se ne va". Il famoso bacio a Bearzot "Quella volta andai un po' oltre i soliti canoni friulani, mi sono lasciato trascinare dall'istinto. E sono contento di averlo fatto. Per fortuna poi mi trattenni quando mi venne l'idea di baciare la regina durante la premiazione". Le convocazioni di Bearzot … "Scelse delle persone fatte in un certo modo. Fece arrabbiare Milano perché non chiamo Beccalossi, Roma perché non ...