Da lunedì 4 luglio torna su Rai Yoyo “Diario delle vacanze in montagna” (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Da lunedì 4 luglio, alle 18, torna su Rai Yoyo “Diario delle vacanze in montagna”, la versione estiva di Diario di casa. Il programma, ideato e condotto da Armando Traverso e che ha accompagnato bambini e famiglie lungo tutto il periodo della pandemia, rispondendo a dubbi e interrogativi, grazie all’intervento di pediatri, educatori, psicologi e altri esperti, torna nella sua versione estiva. Si tratta di 16 puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18, dedicate alla montagna e ambientate tra le province di Trento e Bolzano. La trasmissione è disponibile anche su RaiPlay. Nella prima settimana di programmazione la trasmissione sarà ambientata tra la Val Rendena, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – Da, alle 18,su Raiin”, la versione estiva didi casa. Il programma, ideato e condotto da Armando Traverso e che ha accompagnato bambini e famiglie lungo tutto il periodo della pandemia, rispondendo a dubbi e interrogativi, grazie all’intervento di pediatri, educatori, psicologi e altri esperti,nella sua versione estiva. Si tratta di 16 puntate, in onda dalal venerdì alle ore 18, dedicate allae ambientate tra le province di Trento e Bolzano. La trasmissione è disponibile anche su RaiPlay. Nella prima settimana di programmazione la trasmissione sarà ambientata tra la Val Rendena, ...

