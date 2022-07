Calciomercato Lazio, stallo su Carnesecchi e virata su Vicario (Di sabato 2 luglio 2022) Quello che sembrava, a naso, un vero all-in per chiudere la partita dei portieri, si è rivelata una puntata grossa, ma evidentemente non decisiva. L’ipotesi Carnesecchi, identificato come l’obiettivo numero uno per blindare la... Leggi su today (Di sabato 2 luglio 2022) Quello che sembrava, a naso, un vero all-in per chiudere la partita dei portieri, si è rivelata una puntata grossa, ma evidentemente non decisiva. L’ipotesi, identificato come l’obiettivo numero uno per blindare la...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | #Reina risolve il contratto: torna in Spagna?? - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Prosegue la trattativa con l’@EmpoliCalcio per Guglielmo #Vicario: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio: contatto tra Corsi e Lotito per #Vicario - flamanc24 : RT @808andLazio: - Max_883 : -