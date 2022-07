Al Palio di Siena visita a sorpresa di Nancy Pelosi (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Tra gli ospiti speciali del Palio di Siena, il ‘Palio della rinascita’ come è stata o ribattezzato, a sorpresa è arrivata la Speaker of the House del Congresso americano, Nancy Pelosi. L’esponente politica Democratica, terza carica istituzionale degli Stati Uniti, è stata ricevuta dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dalla giunta comunale nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo. Il sindaco, prima di accompagnare la Speaker alla sua trifora del Palazzo per assistere al Palio, l’ha invitata a un riuscito fuori programma: una visita al cantiere del ciclo di affreschi del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti. “La Speaker è rimasta molto colpita dal ciclo trecentesco di Lorenzetti – ha raccontato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Tra gli ospiti speciali deldi, il ‘della rinascita’ come è stata o ribattezzato, aè arrivata la Speaker of the House del Congresso americano,. L’esponente politica Democratica, terza carica istituzionale degli Stati Uniti, è stata ricevuta dal sindaco diLuigi De Mossi e dalla giunta comunale nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo. Il sindaco, prima di accompagnare la Speaker alla sua trifora del Palazzo per assistere al, l’ha invitata a un riuscito fuori programma: unaal cantiere del ciclo di affreschi del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti. “La Speaker è rimasta molto colpita dal ciclo trecentesco di Lorenzetti – ha raccontato ...

