Aborto Usa | Google tutela la privacy e lo stato di New York inserisce il diritto in Costituzione

(Di sabato 2 luglio 2022) Non basta la paura per la propria vita e integrità fisica: per le donne statunitensi il timore è ora quello di vedersi controllate in ogni ambito della propria esistenza. Dopo giorni di silenzio, però, arriva uno spiraglio di speranza:ha annunciato che i dati sulla posizione delle utenti saranno automaticamente cancellati quando queste si recheranno in una clinica specializzata in aborti, o in rifugi contro la violenza domestica, cliniche specializzate in dimagrimento o disintossicazione, o altri luoghi ritenuti sensibili. L’azienda risponde così agli appelli dei giganti del web per limitare la quantità di informazioni raccolte, che potrebbero essere utilizzate dai singoli stati americani che prevedono sanzioni per l’interruzione di gravidanza, dopo la decisione della Corte Suprema Usa di cancellare la sentenza Roe v. Wade, che da circa 50 anni garantiva il ...