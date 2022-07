Zelensky minaccia una “ondata migratoria”: a cosa si riferisce? | Polemiche sulle parole del premier ucraino (Di venerdì 1 luglio 2022) Fa riflettere e desta Polemiche l’intervento di Zelensky nel corso del festival viennese 4Gamechangers, nel quale, affrontando il tema della crisi alimentare, ha fatto riferimento in modo decisamente poco di tatto alla questione delle ondate migratorie Si rischia una crisi alimentare di grandissime proporzioni che creerà, come effetto domino, uno “tsunami migratorio” qualora il Mar Nero non si sblocchi: a parlare è Zelensky che, nel corso di un intervento in collegamento con il festival viennese 4Gamechangers, ha lanciato una sorta di “minaccia” anche all’Austria. La questione in sé non è da dibattersi, ed è palese che la crisi del grano potrebbe portare a conseguenze di enorme portata. Desta piuttosto clamore le modalità con cui il presidente dell’Ucraina lo abbia fatto. Crisi del grano, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 luglio 2022) Fa riflettere e destal’intervento dinel corso del festival viennese 4Gamechangers, nel quale, affrontando il tema della crisi alimentare, ha fatto riferimento in modo decisamente poco di tatto alla questione delle ondate migratorie Si rischia una crisi alimentare di grandissime proporzioni che creerà, come effetto domino, uno “tsunami migratorio” qualora il Mar Nero non si sblocchi: a parlare èche, nel corso di un intervento in collegamento con il festival viennese 4Gamechangers, ha lanciato una sorta di “” anche all’Austria. La questione in sé non è da dibattersi, ed è palese che la crisi del grano potrebbe portare a conseguenze di enorme portata. Desta piuttosto clamore le modalità con cui il presidente dell’Ucraina lo abbia fatto. Crisi del grano, ...

