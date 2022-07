Wimbledon 2022 | Jannik Sinner si esalta sull’erba | demolisce Isner in 3 set e sfiderà Alcaraz agli ottavi!

(Di venerdì 1 luglio 2022), nel giro di soli due anni, completa l’intera collezione degli ottavi di finale Slam. In 21 mesi, all’atto pratico, la sequenza Roland Garros 2020-US Open 2021-Australian Openè servita: battuto l’americano Johncon un perentorio 6-4 7-6(4) 6-3 e prenotata la sfida di domenica con Carlos, sul Centre Court o sul Court 1. Il primo momento importante, paradossalmente, è uno (quasi) qualsiasi: sull’1-1 15-30 (e già qui c’è un canovaccio: l’americano tante volte costretto a rimontare),raggiunge quota 13.729 ace in carriera, superando il già mostruoso Ivo Karlovic, uno che acausò l’eliminazione di Lleyton Hewitt al primo turno nel 2003 con l’australiano campione in carica e ...

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e decima testa di serie, ...Jannik Sinner era approdato negli ottavi di finale in tutti e tre gli altri tornei del Grande Slam . Oggi ha colmato l'unica lacuna che gli mancava,: il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria nel match di terzo turno del singolare maschile ha battuto in tre set dopo due ore e 20 minuti di gioco col punteggio di 6 - 4 7 - 6 6 - 3 il ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner conquista il pass per gli ottavi nel torneo di Wimbledon. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha sconfitt ...E' il più giovane tennista azzurro a raggiungere un traguardo simile in un torneo del Grande Slam nell'era Open ...