Una Vita, anticipazioni 2 luglio: David cerca di confortare Valeria riguardo a Rodrigo. Ramòn e Liberto fanno pace (Di venerdì 1 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 2 luglio: nella puntata di domani vedremo Ignacio che si accerterà delle condizioni di salute di Felipe e farà una raccomandazione a Dori. Valeria sarà giù di corda per via di Rodrigo e David cercherà di tirarle su il morale, ma non ce la farà. Servante deciderà di regalare qualcosa di particolare a Fabiana e Ramòn e Liberto si riappacificano dopo diverso tempo. Una Vita, anticipazioni 2 luglio: Ignacio comincia a fidarsi di Dori? Ignacio si reca a trovare Felipe e constata il suo miglioramento. Scopre che Dori gli ha suggerito una certa ginnastica beneficio della gamba e il medico raccomanda alla Navarro di attenersi alle sue direttive, senza agire di testa ...

