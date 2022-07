Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Oms: “Casi Europa triplicati in 2 settimane” (Di venerdì 1 luglio 2022) “I Casi di Vaiolo delle scimmie sono triplicati nella regione europea” dell’Organizzazione mondiale della sanità “nelle Ultime 2 settimane”. A breve, l’Oms potrebbe rivedere la posizione per cui sinora la diffusione della malattia non è stata considerata un’emergenza. In Europa è stato registrato “quasi il 90% di tutti i contagi confermati in laboratorio e segnalati a livello globale da metà maggio. E dalla mia ultima dichiarazione del 15 giugno, 6 nuovi Paesi e aree, per un totale di 31, hanno segnalato Casi” di Monkeypox virus. Complessivamente, il bilancio è salito a “oltre 4.500 contagi confermati in tutta la regione”, come evidenzia Hans Kluge, direttore di Oms Europa, dipingendo un quadro serio, con numeri in aumento rapido e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) “Ididellesononella regione europea” dell’Organizzazione mondiale della sanità “nelle”. A breve, l’Oms potrebbe rivedere la posizione per cui sinora la diffusione della malattia non è stata considerata un’emergenza. Inè stato registrato “quasi il 90% di tutti i contagi confermati in laboratorio e segnalati a livello globale da metà maggio. E dalla mia ultima dichiarazione del 15 giugno, 6 nuovi Paesi e aree, per un totale di 31, hanno segnalato” di Monkeypox virus. Complessivamente, il bilancio è salito a “oltre 4.500 contagi confermati in tutta la regione”, come evidenzia Hans Kluge, direttore di Oms, dipingendo un quadro serio, con numeri in aumento rapido e ...

