Ultime Notizie Roma del 01-07-2022 ore 09:10 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e venerdì primo luglio Buongiorno da Francesco Vitale 10 persone sono state uccise da un bombardamento dell'esercito Russo su un condominio Odessa l'ho reso noto Il portavoce dell'amministrazione militare di Odessa sergej bazooka Aggiungendo che il missile è stato lanciato da un aereo proveniente dal Mar Nero Intanto il presidente di rischi nel discorso serale di ieri elogiato le forze armate per aver riaperto e respinto il nemico sull'isola dei Serpenti passodopopasso ha detto li spingeremo fuori dal nostro paese il premier Mario Draghi si dice ottimista sul futuro del governo che secondo lui non rischia che non si fa senza Movimento 5 Stelle draghi e spiegato di non aver mai fatto sui 5 Stelle le dichiarazioni che gli sono state attribuite e ha detto aspetto di vedere i suoi presunti messaggi ...

