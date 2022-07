Ultime Notizie – Pnrr | 1 | 5 mln contro dispersione scolastica | Bianchi firma decreto con primi 500 mln

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un Piano da 1,5 miliardilae le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’ediliziae agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli Istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. “In questi giorni hoto la prima tranche di risorse del Pianolae per il superamento dei divari territoriali che andrà avanti fino al 2026. Abbiamo 1,5 miliardi a disposizione. I500 milioni serviranno a finanziare ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - PianetaMilan : #Milan, ecco #Ranadive: il magnate indiano pronto a investire con #RedBird #ACMilan #SempreMilan - FabioRocco86 : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 1 Luglio 2022 Versione UltraHD: - LuigiLiccardo6 : RT @GA7_Official: Dalle ultime notizie raccolte, #Spalletti non è soddisfatto di alcuni aspetti in casa #Napoli. - La comunicazione poco ch… -

Il Sole 24 ORE

Non da tregua il caldo africano dell'anticiclone Caronte che continuerà a tormentare l' Italia nel weekend , fino a un possibile miglioramento a partire da martedì. Nei prossimi giorni in tutta la ...Il 21 giugno, insieme all'estate, in casa Ferragni - Nicoletti è arrivato Edoardo , il primo figlio di Francesca - la sorella minore di - e del compagno Riccardo . Insieme al piccolo, come succede in ... Ucraina ultime notizie. Nord Stream, da 11 al 21 luglio stop gas per manutenzione In accordo con i precedenti rumor, stando a quanto riportato nella nuova indiscrezione, dovrebbe essere dotato degli ultimi processori Intel Core 12 Gen, AMD Ryzen 6000 e altre migliorie. 10 FEBBRAIO ...(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noti i dati sulle immatricolazioni di auto relativi al mese di giugno 2022. Lo scorso mese sono ...