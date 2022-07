Sonia Bruganelli si “lamenta” per l’inizio anticipato del Grande Fratello Vip

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dal prossimo 12 settembre farà il suo esordio la settima edizione delVip, condotto da Alfonso Signorini. Come racconta TvBlog.it, l’amministratore delegato di casa Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha presentato in anteprima alla stampa i nuovi palinsesti tv confermando la presenza di Orietta Berti enel ruolo di opinioniste.Vip 7... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - PBerluskony : Viva Sonia Bruganelli! @SBruganelli #GFVIP - anna_rattenni : RT @sun_loris_: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SARÀ X SEMPRE FAMOSA. - Rita70324869 : RT @sun_loris_: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SARÀ X SEMPRE FAMOSA. - Rosaria_r94 : RT @chrislep_: Quindi è ufficiale Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste della nuova edizione del #Gfvip! Non capisco sinceramente la… -

In queste ore non si fa che parlare di loro: Paolo Bonolis e. Il motivo Un tweet dell'opinionista del Grande Fratello Vip . Sui social infatti laha destato parecchia preoccupazione tra i fan della coppia, scrivendo: ' Gli amori ...Mentre è partito il toto nomi per la prossima edizione del reality, il conduttore ha annunciato su 'Chi'come opinionista e sui social ha instillato curiosità sul nome di un ...Dopo le indiscrezioni che riguardano il Grande Fratello Vip, non si è fatto attendere il commento di Sonia Bruganelli: davvero il reality inizia primaSonia Bruganelli si lamenta per l’inizio “anticipato” del Grande Fratello Vip: la settima sarà una edizione dei record, ecco perché.