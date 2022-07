Sinner batte Isner in 3 set e va agli ottavi di Wimbledon

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Per la prima volta Jannickapprodadi finale dindo in tre set l'americano Johncol punteggio di 6-4 7-6 6-3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane tennista azzurro a raggiungere un tale traguardo in un torneo del Grande Slam nell'era Open. Adessolo attende una sfida 'generazionale: domenica 3 luglio affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz che ha travolto 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte.

