Saldi estivi 2022: date regione per regione e consigli (Di venerdì 1 luglio 2022) Anche quest'anno con la bella stagione arrivano i Saldi estivi, e con essi la caccia all'occasione migliore. La data, attesa da molte persone per fare affari in negozi e boutique, nel 2022 è stata fissata dalla Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni al 2 luglio, anche se, essendo a discrezionalità delle regioni, non per tutti sarà così. Se i due anni passati hanno visto valere, nei negozi, regole esplicite per il contenimento della diffusione del Covid, quest'anno i clienti torneranno a muoversi con maggiore libertà, e mascherine non più obbligatorie, ma comunque raccomandate in caso di assembramenti. Omicron 5, del resto, è tornato a destare qualche preoccupazione, quindi è importante mantenere un atteggiamento prudente anche durante lo shopping.

