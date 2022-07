Saldi, Confesercenti Campania: in arrivo 310 milioni di euro, cresce spesa pro capite (Di venerdì 1 luglio 2022) Partono domani – 2 luglio – anche in Campania i Saldi estivi del 2022, i primi senza restrizioni da due anni a questa parte. Dal centro studi di Confesercenti Campania arriva la previsione di spesa per la nostra regione: introiti attesi oltre i 310 milioni di euro (310.251.570), considerando gli oltre 857mila consumatori che hanno manifestato intenzione di spendere per i Saldi circa 220 milioni in totale, ai quali vanno aggiunti i 750mila turisti attesi nella nostra regione e tendenti ad acquistare anche i capi di abbigliamento, per circa 90 milioni di incassi. Nonostante la crisi e il caro bollette e benzina sale, rispetto al 2021, di circa il 10% la media pro capite di spesa, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Partono domani – 2 luglio – anche inestivi del 2022, i primi senza restrizioni da due anni a questa parte. Dal centro studi diarriva la previsione diper la nostra regione: introiti attesi oltre i 310di(310.251.570), considerando gli oltre 857mila consumatori che hanno manifestato intenzione di spendere per icirca 220in totale, ai quali vanno aggiunti i 750mila turisti attesi nella nostra regione e tendenti ad acquistare anche i capi di abbigliamento, per circa 90di incassi. Nonostante la crisi e il caro bollette e benzina sale, rispetto al 2021, di circa il 10% la media prodi, ...

