Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Signorini svela la possibile data (Di venerdì 1 luglio 2022) Mancano poco più di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 ed Alfonso Signorini, ancora una volta al timone del reality di Canale 5, si sta godendo gli ultimi sprazzi di vacanza prima del Grande impegno televisivo. Mentre si rincorrono le indiscrezioni in merito al cast, ci si domanda Quando inizierà esattamente il GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 luglio 2022) Mancano poco più di due mesi all’inizio delVip 7 ed Alfonso, ancora una volta al timone del reality di Canale 5, si sta godendo gli ultimi sprazzi di vacanza prima delimpegno televisivo. Mentre si rincorrono le indiscrezioni in merito al cast, ci si domandainizierà esattamente il GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

LauraA935 : RT @redazionerumors: La showgirl, dopo il successo della prima edizione tutta digital, realizza il suo sogno e arriva in tv con un programm… - caffe_grazie : Quando pensi di essere un genio e gli altri sono pazzi per non capirlo, mi confermate che è da qui che inizia un qualche disturbo mentale? - mpoggio3 : RT @ZittaNonSto: Se tanti di voi quando inizia la campagna vaccinale per vendervi altri vaccini INUTILI e dicono che cominciano dai più 'fr… - ZittaNonSto : Se tanti di voi quando inizia la campagna vaccinale per vendervi altri vaccini INUTILI e dicono che cominciano dai… - LauraA935 : RT @redazionerumors: La showgirl, dopo il successo della prima edizione tutta digital, realizza il suo sogno e arriva in tv con un programm… -