Operazioni di spegnimento del vasto incendio nell'appennino bolognese (Di venerdì 1 luglio 2022) La mattina del 1 luglio sono ripartite le Operazioni nei boschi di Vergato (comune della citta' metropolitana di Bologna) per spegnere il vasto incendio divampato sull'appennino bolognese. nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) La mattina del 1 luglio sono ripartite lenei boschi di Vergato (comune della citta' metropolitana di Bologna) per spegnere ildivampato sull'e ...

Pubblicità

brius : RT @vigilidelfuoco: #Catania, #vigilidelfuoco con squadre a terra, 2 #Canadair e un elicottero in azione a Grammichele per un #incendio di… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 30 Giugno 2013 ? 19 vigili del fuoco muoiono durante operazioni spegnimento incendio boschivo a Yarnell, Arizona https… - sulsitodisimone : 30 Giugno 2013 ? 19 vigili del fuoco muoiono durante operazioni spegnimento incendio boschivo a Yarnell, Arizona - maddavvvero : RT @fanpage: Ancora roghi nella capitale: sono in corso le operazioni di spegnimento per un incendio in zona Bufalotta, a nord est di Roma… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: #Catania, #vigilidelfuoco con squadre a terra, 2 #Canadair e un elicottero in azione a Grammichele per un #incendio di… -