Nuovo stadio Milano, Sala attacca i comitati: “Dialogo inesistente, non gli va bene niente” (Di venerdì 1 luglio 2022) Non è tardata ad arrivare la replica di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, alle dichiarazioni dei comitati contrari alla demolizione di San Siro: “La loro unica preoccupazione è che si faccia un Nuovo stadio, a mio avviso non c’è alcun Dialogo. Loro dicono di temere un dibattito non trasparente, ma a quanto pare tutto ciò che facciamo non va bene. Dal canto mio, mi limito a far rispettare la legge, la quale prevede che i volumi assegnabili agli sviluppatori fossero quelli del Pgt e che si faccia il dibattito pubblico – ha spiegato il primo cittadino del capoluogo lombardo – Io sono pronto ad illustrare a tutta la città la mia linea, ma non posso prestare attenzione ad ogni singola recriminazione, specialmente quando il Dialogo è ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Non è tardata ad arrivare la replica di Giuseppe, sindaco di, alle dichiarazioni deicontrari alla demolizione di San Siro: “La loro unica preoccupazione è che si faccia un, a mio avviso non c’è alcun. Loro dicono di temere un dibattito non trasparente, ma a quanto pare tutto ciò che facciamo non va. Dal canto mio, mi limito a far rispettare la legge, la quale prevede che i volumi assegnabili agli sviluppatori fossero quelli del Pgt e che si faccia il dibattito pubblico – ha spiegato il primo cittadino del capoluogo lombardo – Io sono pronto ad illustrare a tutta la città la mia linea, ma non posso prestare attenzione ad ogni singola recriminazione, specialmente quando ilè ...

Pubblicità

adremorot : @emilianofaziosi @Ledbowski @emififty Può anche esistere, ma tu sostieni che è gestito da gente dei gruppi organizz… - mvcalcio : Ho paura che con la campagna abbonamenti si sia corso un po’ troppo, si doveva infatti attendere l’uscita degli att… - CentotrentunoC : Nuovo stadio #Cagliari?? rispetto alle previsioni indicate dalla società rossoblù è slittata ancora la presentazion… - casteddurikk : @tommasogiulini Dov'è finito il progetto del nuovo stadio? - Joxh21 : @tommasogiulini Il progetto del nuovo stadio? Non era entro il 30 giugno? Non ne possiamo più, veramente. Fatti da… -