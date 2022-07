L’ultima trovata di Instagram: trasformare i post con i video in Reels (Di venerdì 1 luglio 2022) Un’altra novità in arrivo da Instagram. La piattaforma sta testando un cambiamento che trasforma i post con i video in Reels. La società (come riporta TechCrunch) ha confermato che la modifica, attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati in tutto il mondo, fa parte del piano di Instagram per semplificare i video sull’app. Che per Instagram i Reels stiano diventando sempre più importanti è ormai una realtà assodata. «Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienza video su Instagram», ha detto un portavoce di Meta in un’e-mail. Ma in cosa consiste questo cambiamento? Uno screenshot pubblicato su Twitter dal social media consultant Matt Navarra mostra ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) Un’altra novità in arrivo da. La piattaforma sta testando un cambiamento che trasforma icon iin. La società (come riporta TechCrunch) ha confermato che la modifica, attualmente in fase di test con alcuni utenti selezionati in tutto il mondo, fa parte del piano diper semplificare isull’app. Che perstiano diventando sempre più importanti è ormai una realtà assodata. «Stiamo testando questa funzione come parte dei nostri sforzi per semplificare e migliorare l’esperienzasu», ha detto un portavoce di Meta in un’e-mail. Ma in cosa consiste questo cambiamento? Uno screenshot pubblicato su Twitter dal social media consultant Matt Navarra mostra ...

Pubblicità

Alberto9968 : @BarbyTifaInter @huchukato E non sarà certo l’ultima trovata!?!?chissa’ cosa altro si invererà il web!! - velocevolo : RT @scimonelli: ... 'E ho cambiato, e ho cambiato, e anche fosse l'ultima fermata lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata... f… - OfloareOfloare1 : RT @scimonelli: ... 'E ho cambiato, e ho cambiato, e anche fosse l'ultima fermata lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata... f… - lcr1234321 : #A16 sotto ogni post della @sscnapoli e rovinare il post della NOSTRA squadra... l ultima trovata degli imbecilli - roblau8 : RT @romolo_medicis: La storia della siccità è solo l’ultima trovata del potere per prepararvi al prossimo razionamento -

Ucciso a tradimento dall'amico: il presunto killer ora tace - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi Ad Angela Coffa, secondo quanto dichiarato da quest'ultima e ... Quest'ultimo aveva rubato la Lancia Delta di uno dei quattro e l'... Ma che non viene mai trovata. C'è un quarto fascicolo che viene ... Al centro della rete la Trentino Volley punta su Moretto e Meli ... l'ultima che ha disputato in serie A2, dato che in seguito la giocatrice di Latisana del 1994 ha calcato i taraflex di A1 a Conegliano, Filottrano, Bergamo e Monza, dove si è trovata la strada ... ilGiornale.it Ad Angela Coffa, secondo quanto dichiarato da quest'e ... Quest'ultimo aveva rubato la Lancia Delta di uno dei quattro e'... Ma che non viene mai. C'è un quarto fascicolo che viene ......che ha disputato in serie A2, dato che in seguito la giocatrice di Latisana del 1994 ha calcato i taraflex di A1 a Conegliano, Filottrano, Bergamo e Monza, dove si èla strada ... L'ultima trovata degli ecologisti: incollati contro la crisi idrica