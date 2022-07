LIVE Sinner-Isner, Wimbledon 2022 in DIRETTA: Tiafoe batte Bublik! Sakkari vince il primo set, a seguire l’azzurro (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Maria Sakkari ha vinto il primo per 6 giochi a 3 contro Tatjana Maria in 33 minuti: a seguire tocca all’azzurro per tentare l’approdo agli ottavi di finale. 15.06 Buongiorno amici di OA Sport. È appena terminato il match tra Tiafoe e Bublik, con la vittoria dell’americano per 3-1. Ora scenderanno in campo la greca Sakkari e la tedesca Tatjana Maria, a seguire Sinner-Isner. Il programma della sfida tra Jannik Sinner e John Isner – Il tabellone di Jannik Sinner a Wimbledon – Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo la vittoria su Mikael Ymer – La vittoria in quattro set ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Mariaha vinto ilper 6 giochi a 3 contro Tatjana Maria in 33 minuti: atocca alper tentare l’approdo agli ottavi di finale. 15.06 Buongiorno amici di OA Sport. È appena terminato il match trae Bublik, con la vittoria dell’americano per 3-1. Ora scenderanno in campo la grecae la tedesca Tatjana Maria, a. Il programma della sfida tra Jannike John– Il tabellone di Jannik– Le dichiarazioni di Jannikdopo la vittoria su Mikael Ymer – La vittoria in quattro set ...

