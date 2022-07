LIVE Italia-Spagna 0-0 calcio femminile, amichevole in DIRETTA: azzurre in difficoltà! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Italia che trova enormi difficoltà nel giocare la palla precisa verso gli attaccanti. 17? Spagna che attua un possesso palla veloce. 15? Putellas prova il tiro, respinto da Linari. 13? Cebrian ad un passo dal vantaggio. 11? Domina la Spagna fino a questo momento. 9? Paredes di tacco non trova la porta azzurra. 7? Sinistro di Garcia fuori. 5? Spagna che comanda il gioco. 3? Contropiede dell’Italia sprecato con Bonansea che non riesce a servire Bergamaschi. 1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. Squadre in campo. 16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’Italia. 16.40 Le formazioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19?che trova enormi difficoltà nel giocare la palla precisa verso gli attaccanti. 17?che attua un possesso palla veloce. 15? Putellas prova il tiro, respinto da Linari. 13? Cebrian ad un passo dal vantaggio. 11? Domina lafino a questo momento. 9? Paredes di tacco non trova la porta azzurra. 7? Sinistro di Garcia fuori. 5?che comanda il gioco. 3? Contropiede dell’sprecato con Bonansea che non riesce a servire Bergamaschi. 1? Inizia la partita! 16.55 Inni nazionali in corso. Squadre in campo. 16.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 16.45 Questo è l’ultimo test prima dell’inizio degli europei per l’. 16.40 Le formazioni ...

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - SilviaS2 : RT @AllMusicItalia: Orlvndo 'L'Italia e la Corsica' è il nuovo singolo. Nel testo il racconto di un amore tossico da cui è difficile uscire… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia Spagna femminile 0-0 LIVE: comincia il match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 4’ SET palla fischiata out alla Korea, non viene chiesto il Challenge e l’Italia vi… - gilnar76 : Italia Spagna femminile 0-0 LIVE: comincia il match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -