LIVE Italia-Corea del Sud 3-1 volley femminile, Nations League in DIRETTA: le azzurre si qualificano matematicamente alla Final Eight! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:27 Quella di oggi non è stata di certo la migliore Italia vista fin qui, va però sottolineato come Mazzanti abbia dato un turno di riposo a molte delle giocatrici che avevano fino a questo momento giocato da titolari, inoltre non è mai facile giocare contro squadre come la Corea del Sud, che ti tolgono ritmo e ti portano ad abbassare il LIVEllo. Le azzurre hanno fatto la differenza a muro (11) e al servizio, dove sono arrivati 3 ace. 17:26 L’Italia è al momento quarta con 8 vittorie, 2 sconfitte e 23 punti, nei prossimi giorni avrà l’occasione di scalare qualche posizione in classifica, per avere uno ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:27 Quella di oggi non è stata di certo la migliorevista fin qui, va però sottolineato come Mazzanti abbia dato un turno di riposo a molte delle giocatrici che avevano fino a questo momento giocato da titolari, inoltre non è mai facile giocare contro squadre come ladel Sud, che ti tolgono ritmo e ti portano ad abbassare illlo. Lehanno fatto la differenza a muro (11) e al servizio, dove sono arrivati 3 ace. 17:26 L’è al momento quarta con 8 vittorie, 2 sconfitte e 23 punti, nei prossimi giorni avrà l’occasione di scalare qualche posizione in classifica, per avere uno ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - SilviaS2 : RT @AllMusicItalia: Orlvndo 'L'Italia e la Corsica' è il nuovo singolo. Nel testo il racconto di un amore tossico da cui è difficile uscire… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia Spagna femminile 0-0 LIVE: comincia il match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 4’ SET palla fischiata out alla Korea, non viene chiesto il Challenge e l’Italia vi… - gilnar76 : Italia Spagna femminile 0-0 LIVE: comincia il match #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -