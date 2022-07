LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Sainz cambia telaio ed è 3° col bagnato, 4° Leclerc. Si riparte alle 17.00 (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.06 A questo punto confidiamo in una FP2 più stabile, in un senso o nell’altro, per vedere azione in pista e capire il LIVEllo delle monoposto in pista… 15.04 Si chiude, quindi, una FP1 davvero interlocutoria, con la pioggia che ha condizionato pesantemente i sessanta minuti di turno. Tempi interlocutori e metà schieramento che non ha nemmeno messo a segno un crono 15.02 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1:42.249 3 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.532 43 Carlos Sainz Ferrari+0.718 5 4 Charles Leclerc Ferrari+1.552 4 5 Mick SCHUMACHER Haas F1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 17.00 per la FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.06 A questo punto confidiamo in una FP2 più stabile, in un senso o nell’altro, per vedere azione in pista e capire illlo delle monoposto in pista… 15.04 Si chiude, quindi, una FP1 davvero interlocutoria, con la pioggia che ha condizionato pesantemente i sessanta minuti di turno. Tempi interlocutori e metà schieramento che non ha nemmeno messo a segno un crono 15.02 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1:42.249 3 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.532 43 CarlosFerrari+0.718 5 4 CharlesFerrari+1.552 4 5 Mick SCHUMACHER Haas F1 ...

