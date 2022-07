“Lavoro precario, zero prospettive e cervelli in fuga”: i ricercatori dell’ex istituto di Cingolani scrivono a Draghi. “Impossibile fare carriera” (Di venerdì 1 luglio 2022) L’istituto italiano di tecnologia “basa la produzione scientifica sul Lavoro precario di personale ad altissima formazione, non offre loro alcuna prospettiva di carriera in Italia e riteniamo inaccettabile che l’elevato patrimonio tecnologico e scientifico generato con il finanziamento pubblico continui a essere disperso in una fuga di cervelli”. Con queste parole, in una lettera aperta indirizzata al presidente del consiglio Mario Draghi e ai ministri competenti, per la prima volta nella storia dell’istituto di ricerca – fondato nel 2003 e di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze – il “Comitato ricercatrici e ricercatori precari Iit” esterna pubblicamente il proprio “disagio” rispetto a un “futuro di precarietà”. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) L’italiano di tecnologia “basa la produzione scientifica suldi personale ad altissima formazione, non offre loro alcuna prospettiva diin Italia e riteniamo inaccettabile che l’elevato patrimonio tecnologico e scientifico generato con il finanziamento pubblico continui a essere disperso in unadi”. Con queste parole, in una lettera aperta indirizzata al presidente del consiglio Marioe ai ministri competenti, per la prima volta nella storia dell’di ricerca – fondato nel 2003 e di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze – il “Comitato ricercatrici eprecari Iit” esterna pubblicamente il proprio “disagio” rispetto a un “futuro di precarietà”. I ...

