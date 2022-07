L’amicizia dipende dall’odore delle persone (Di venerdì 1 luglio 2022) L’amicizia si crea tra persone che hanno lo stesso odore corporeo. La chimica del nostro corpo contribuisce ai legami sociali. Si parla spesso di feeling o di chimica tra persone. Non a caso alcuni studi hanno dimostrato come nella fase dell’innamorato concorrono diversi fattori, tra i quali biologici. Una sintonizzazione tra due esseri a tutti livelli. A quanto pare, anche nelle amicizie, vi sono alcuni fattori prettamente biologici, a partire dagli odori che emana una persona. Gruppo di ragazzi amiciUno studio intitolato “There is chemistry in social chemistry”, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances ha rilevato che “le persone possono avere la tendenza a stringere amicizie con individui che hanno un odore corporeo simile”. Il gruppo di ricercatori israeliani è riuscito anche a fare previsioni nelle ... Leggi su newstv (Di venerdì 1 luglio 2022)si crea trache hanno lo stesso odore corporeo. La chimica del nostro corpo contribuisce ai legami sociali. Si parla spesso di feeling o di chimica tra. Non a caso alcuni studi hanno dimostrato come nella fase dell’innamorato concorrono diversi fattori, tra i quali biologici. Una sintonizzazione tra due esseri a tutti livelli. A quanto pare, anche nelle amicizie, vi sono alcuni fattori prettamente biologici, a partire dagli odori che emana una persona. Gruppo di ragazzi amiciUno studio intitolato “There is chemistry in social chemistry”, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances ha rilevato che “lepossono avere la tendenza a stringere amicizie con individui che hanno un odore corporeo simile”. Il gruppo di ricercatori israeliani è riuscito anche a fare previsioni nelle ...

