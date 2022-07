La Ripartenza 2022: ecco tutti gli ospiti (e una sorpresa) (Di venerdì 1 luglio 2022) La seconda tappa de La Ripartenza 2022 si terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno. I commensali lo sanno e farebbero bene ad affrettarsi: i biglietti sono limitati, il teatro è grande ma non infinito. Dunque per avere i biglietti andate sul sito www.laRipartenza.it e prenotatevi. La partecipazione è gratuita e gli incontri di grande spessore. La due giorni si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura. Non mancherà la nostra rassegna stampa, con una sorpresa per i commensali che è anche una conferma: la partecipazione speciale di Giuseppe Cruciani per l’ormai imperdibile Zanzara nella zuppa. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 luglio 2022) La seconda tappa de Lasi terrà il 16 e 17 luglio prossimo, al Teatro Petruzzelli di Bari, come lo scorso anno. I commensali lo sanno e farebbero bene ad affrettarsi: i biglietti sono limitati, il teatro è grande ma non infinito. Dunque per avere i biglietti andate sul sito www.la.it e prenotatevi. La partecipazione è gratuita e gli incontri di grande spessore. La due giorni si articolerà su tre tavole rotonde principali che vedranno coinvolte numerose personalità di spicco dell’imprenditoria italiana, del mondo della politica, dell’economia e della cultura. Non mancherà la nostra rassegna stampa, con unaper i commensali che è anche una conferma: la partecipazione speciale di Giuseppe Cruciani per l’ormai imperdibile Zanzara nella zuppa. Una rassegna stampa a quattro mani dai toni ...

Pubblicità

circusfans_ita : RINGLING BROS AND BARNUM & BAILEY RIPARTE NELL'AUTUNNO 2023: video Kenneth Feld ha confermato la ripartenza del cir… - rep_genova : Il caso municipi: corsa ad ostacoli per la ripartenza del Pd genovese [di Matteo Macor] [aggiornamento delle 11:46] - savonanews : Funivie, incontro sindacati-commissario Signorini. Cgil-Cisl: 'Fatte presente tutte le criticità, i fondi non sono… - lavocediasti : La ripartenza del GSH Pegaso. Un intenso semestre di attività per la società che avvicina i ragazzi diversamente ab… - comunevenezia : ??#Giunta ?? @lecittainfesta 2022: posticipata alle 24 la chiusura di manifestazioni culturali e di intrattenimento… -