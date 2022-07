Hong Kong: Xi Jinping, 'con passaggio a Cina 25 anni fa ebbe inizio 'vera democrazia'' (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la "vera democrazia" è iniziata a Hong Kong 25 anni fa, quando la città è stata ceduta dal dominio britannico a quello cinese. Il leader cinese ha parlato in occasione del suo viaggio ah Hong Kong per il 25esimo anniversario del passaggio alla Cina dell'ex colonia britannica "Dopo il suo ritorno alla madrepatria - ha aggiunto - i compatrioti di Hong Kong sono diventati padroni dei propri affari, la gente di Hong Kong ha amministrato Hong Kong con un alto grado di autonomia, e quello è stato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Il presidente cinese Xiha affermato che la "" è iniziata a25fa, quando la città è stata ceduta dal dominio britco a quello cinese. Il leader cinese ha parlato in occasione del suo viaggio ahper il 25esimoversario delalladell'ex colonia britca "Dopo il suo ritorno alla madrepatria - ha aggiunto - i compatrioti disono diventati padroni dei propri affari, la gente diha amministratocon un alto grado di autonomia, e quello è stato ...

