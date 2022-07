Pubblicità

sportface2016 : #Golf | #DPWorldTour: sette italiani al via nell'Horizon #IrishOpen - FederGolf : ?? Irish Open ??? dal 30 giugno al 3 luglio ? Mount Juliet Estate, Thomastown ???? Tra i 156 concorrenti in gara, set… - johnquinn83 : RT @MarkCannizzaro: CANNIZZARO: - MarkCannizzaro : CANNIZZARO: - GiornaleLORA : GOLF DP World Tour: Li fa suo il BMW International Open, E. Molinari 21/o -

OA Sport

... il 79° Open d'Italia di(dal 15 al 18 settembre ) sul percorso del Marco Simone& ... Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con ilPadel Tour e il Premier ...L'amministratore delegato del DPTour Keith Pelley ha risposto ai ribelli del LIVaffermando che le sanzioni imposte ai giocatori sono state "proporzionate ed eque". Lee Westwood e Ian Poulter sono stati tra i 16 membri ... Golf, DP World Tour 2022: Jorge Campillo balza al comando dell'Irish Open dopo il secondo round. Ottimo Nino Bertasio I golfisti del DP World Tour sono giunti a metà dell'opera per quel che riguarda il torneo in corso in questo fine settimana. Concluso infatti da pochi istanti il secondo round dell'Irish Open (montep ...Spain’s Jorge Campillo set the pace at the halfway stage of the Horizon Irish Open as home favourite Shane Lowry staged a grandstand finish to make the cut at Mount Juliet. Lowry looked set for an ...