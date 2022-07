Gabriel Garko nel cast di Ballando con le stelle 2022?

(Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo alcuni rumorssarà tra le star che l'anno prossimo vedremo acon le, il programma del sabato sera di Milly Carlucci.entra neldicon le? Secondo il retroscena pubblicato in esclusiva da TVBlog, Milly Carlucci avrebbe convinto l'attore a scendere sulla pista da ballo del talent show del sabato sera di Rai1. Nei giorni scorsi, Iva Zanicchi aveva rivelato di essere una delle prossime VIP del programma. In questi giorni sono iniziati iing dei programmi che partiranno dopo le vacanze estive, da Tale e quale show al Grande Fratello Vip 7 acon le...

GiusCandela : I primi quattro concorrenti 'certi' di #BallandoconleStelle: Iva Zanicchi (Ogg) Marta Flavi (Dagospia) Nancy Brilli… - hipsterdelcazzo : @lazialeantifa No, più lui che era l’amante di una cavalletta e poi conosce la moglie cavalletta e la porta a casa… - sighmarty00 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - puledraroma77 : RT @Cinguetterai: Gabriel Garko rispetterà la promessa fatta l’anno scorso e sarà un concorrente di #BallandoConLeStelle. Si aggiunge a Iva… - FabioTraversa : Ballando con le stelle 2022: Gabriel Garko nel cast e gli altri (Retroscena TvBlog) -

