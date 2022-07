Francesca Pascale e Paola Turci si sposano, dai social piovono insulti: i messaggi di solidarietà (Di venerdì 1 luglio 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno domani, sabato 2 luglio, nel comune di Montalcino. Dopo circa 2 anni di relazione, senza mai aver annunciato in pubblico il fidanzamento, le due donne ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022)si sposeranno domani, sabato 2 luglio, nel comune di Montalcino. Dopo circa 2 anni di relazione, senza mai aver annunciato in pubblico il fidanzamento, le due donne ...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - vojdcesaree : RT @Useppe00: Francesca Pascale dopo un po' di patimento adesso si ritrova con i soldi di Silvio B. e con Paola Turci accanto: per me viene… - QuotidianPost : Paola Turci e Francesca Pascale matrimonio a sorpresa: la rabbia della cantante prima delle nozze… -