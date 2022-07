F.1, GP Gran Bretagna - Libere 1, Bottas e l'Alfa Romeo in testa (Di venerdì 1 luglio 2022) Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone è entrato nel vivo con la prima delle due sessioni di prove Libere del venerdì. Pochi secondi dopo il semaforo verde che ha dato il via alla sessione, sul tracciato è iniziata a cadere una fastidiosa pioggia che ha complicato la vita di team e piloti. Abbiamo avuto così un'ora di test indecifrabili, perché in pochi hanno girato: la pista, infatti, era troppo poco bagnata per le gomme intermedie e troppo umida per quelle da asciutto. La Top 10. Al termine della prima sessione di prove, Valtteri Bottas è stato il più veloce. Il finlandese dell'Alfa Romeo ha segnato un tempo di 1:42.249 (con gomme intermedie) chiudendo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Gli ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 1 luglio 2022) Il weekend delPremio dia Silverstone è entrato nel vivo con la prima delle due sessioni di provedel venerdì. Pochi secondi dopo il semaforo verde che ha dato il via alla sessione, sul tracciato è iniziata a cadere una fastidiosa pioggia che ha complicato la vita di team e piloti. Abbiamo avuto così un'ora di test indecifrabili, perché in pochi hanno girato: la pista, infatti, era troppo poco bagnata per le gomme intermedie e troppo umida per quelle da asciutto. La Top 10. Al termine della prima sessione di prove, Valtteriè stato il più veloce. Il finlandese dell'ha segnato un tempo di 1:42.249 (con gomme intermedie) chiudendo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Gli ...

