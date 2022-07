Di Maio un grande americano, il lapsus di Pelosi. Il video (Di venerdì 1 luglio 2022) Di Maio un grande americano, il lapsus di Pelosi La speaker del Congresso Nancy Pelosi, durante un discorso a Villa Taverna in occasione dei festeggiamenti per il 4 luglio, ha avuto un piccolo lapsus definendo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio un grande americano. Con un sorriso, Pelosi si è subito corretta: “Volevo dire, un grande amico dell’America”. (video Ambasciata USA) Leggi su formiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Diun, ildiLa speaker del Congresso Nancy, durante un discorso a Villa Taverna in occasione dei festeggiamenti per il 4 luglio, ha avuto un piccolodefinendo il ministro degli Esteri Luigi Diun. Con un sorriso,si è subito corretta: “Volevo dire, unamico dell’America”. (Ambasciata USA)

