De Laurentiis accoglie Kvaratskhelia | «Benvenuto Khvicha!»

(Di venerdì 1 luglio 2022) L’acquisto diera stato formalizzato dal presidente Dediverse settimane fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli. E ufficializzato dalla Lega Calcio già da qualche ora. Nel giorno dell’apertura del calciomercato, però, il numero uno del club partenopeo ha accolto il georgiano con il consueto tweet.— AurelioDe(@ADe) July 1, 2022 Anche il Napoli ha postato una fotografia sui social per formalizzare l’acquisto del promettente fantasista ex Rubin Kazan, insieme al breve comunicato apparso sul sito ufficiale: «Il Presidente Aurelio Deè lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Khvichadalla Dinamo Batumi a ...

...in azzurro del 30enne difensore brasiliano attraverso un tweet del presidente Aurelio De:... Infine c'è tanta Italia nel suo passato: da Paulo Fonseca, che loallo Shakhtar, a De ...E la situazione contrattuale del vice capitano azzurro permetterebbe di spendere circa 30 milioni, ben lontani dai 65 sempre chiesti da De. Non solo, perché il Barcellona vorrebbe ... Kvaratskhelia è un nuovo calciatore del Napoli. De Laurentiis: 'Benvenuto Khvicha' Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, è arrivato anche il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.Prima dello sbarco di Osimhen, Hirving Lozano ha portato saldamente in mano la bandiera di acquisto più caro dell'era De Laurentiis. Un fardello non da poco, che deve anche un minimo ...