Covid, corsa al tampone in farmacia: quanto costa? Quale differenza tra test rapidi e molecolari? (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Covid quest'anno non molla la presa neppure in estate, con buona pace di chi pensava che il caldo potesse rallentare i contagi (e il numero dei decessi): continuano a salire sia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilquest'anno non molla la presa neppure in estate, con buona pace di chi pensava che il caldo potesse rallentare i contagi (e il numero dei decessi): continuano a salire sia...

Pubblicità

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Già fuori dalla corsa: ???? Cilic COVID ???? Berrettini COVID ???? Hurkacz 1T ???? Auger-Aliassime 1T #Wimbledon - CorriereAlbaBra : Dopo due anni di corsa virtuale, a causa delle limitazioni per il Covid-19, il 3 luglio prossimo ritorna la STRACAN… - AndreaMarcolong : RT @AuroraFantin: «La corsa è diventata per me l’unico termometro affidabile del mio stato di salute, il pratico barometro delle mie energi… - AuroraFantin : «La corsa è diventata per me l’unico termometro affidabile del mio stato di salute, il pratico barometro delle mie… - TgrRai : #Covid19, in Sardegna impennata di persone in isolamento domiciliare e non si ferma la corsa dei contagi. Cagliari… -