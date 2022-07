Belen ai ferri corti con Spinalbese | ”se parli di me e mia figlia ti denuncio”

(Di venerdì 1 luglio 2022) La showgirlRodriguez è aicon l’ex compagno Antonino. La Rodriguez ha dichiarato di voler diffidarese dovesse nominare lei o la piccola Luna Marì nel corso del GF Vip dove pare lui sarà un papabile concorrente., Antoninoe la partecipazione al GF VIP Credits: – lanostratv.itPare cheRodriguez non abbia digerito la nuova relazione di Antoninocon Giulia Tordini; e pare che la showgirl non abbia preso bene nemmeno la partecipazione dell’ex compagno alla prossima edizione del GF Vip.è stata chiara e senza molti giri di parole ha dichiarato una possibile diffida nei confronti di Antonino; se il ...

Pubblicità

361_magazine : Belen Rodriguez non avrebbe preso bene la notizia della partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip e lo av… -

In base a quanto si vocifera, dunque, i due starebbero davvero aicorti e questo ha dato il ... Nelle prossime orepotrebbe intervenire e chiarire la sua posizione in merito. In ogni caso se ...La Rodriguez è aicorti con l'ex e minaccia la diffida se lui dovesse nominare lei o la piccola Luna Marì nel corso del GF Vip dove lui sarà ...L’hair stylist ex di Belen Rodriguez, dopo la minaccia da parte della soubrette riguardo la sua eventuale entrata all’interno della casa del ...Belen Rodriguez non avrebbe preso bene la notizia della partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip e lo avrebbe diffidato ...