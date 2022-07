Basta violenza, pene più severe per chi aggredisce gli arbitri (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – pene più severe per chi aggredisce gli arbitri. A chiederlo Fratelli d’Italia con una proposta di legge presentata alla Camera, prima firmataria la deputata Carolina Varchi. Il testo chiede di intervenire sull’articolo 61 del codice penale, prevedendo un’ulteriore circostanza aggravante quando un delitto è commesso contro gli arbitri in occasione o a causa di una manifestazione sportiva, relativamente ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale. Obiettivo della proposta, “arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza, con particolare attenzione alle competizioni sportive di natura dilettantistica, maggiormente caratterizzate da episodi di violenza” e lanciare “un importante segnale per porre un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –piùper chigli. A chiederlo Fratelli d’Italia con una proposta di legge presentata alla Camera, prima firmataria la deputata Carolina Varchi. Il testo chiede di intervenire sull’articolo 61 del codice penale, prevedendo un’ulteriore circostanza aggravante quando un delitto è commesso contro gliin occasione o a causa di una manifestazione sportiva, relativamente ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà personale. Obiettivo della proposta, “arginare e contrastare tutti i fenomeni di, con particolare attenzione alle competizioni sportive di natura dilettantistica, maggiormente caratterizzate da episodi di” e lanciare “un importante segnale per porre un ...

