Arbitri | Rocchi | «Usare meno il Var? Assolutamente no Abbiamo giovani interessanti»

Il designatore arbitraleha parlato in conferenza stampa a un convegno organizzato dall'AIA Il designatore arbitrale Gianluca, nel corso di un convegno organizzato dall'AIA, ha parlato dei direttori di gara in vista della prossima stagione. VAR - "Usare meno il Var Smentisco totalmente che si pensi di usarlo meno, ...Una decisione non semplice, ma necessaria, come spiega il designatore di A e B Gianluca: ' Per me non è un giorno bello avendo dovuto dismettere qualche ex collega trae assistenti. ...Sono cinque gli arbitri che sono stati avvicendati dalla Can per la stagione 2022-23: si tratta di Eugenio Abbattista (Molfetta), Antonio Di Martino (Teramo), Ivan Robilotta (Sala Consolina), ...L'Aia in una nota ha annunciato l'avvicendamento di cinque arbitri dalla Commissione Arbitri Nazionale per la stagione 2022-23.