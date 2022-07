Addio ai premier tecnici, arriva la proposta di legge: niente "esterni" a Palazzo Chigi (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà che di premier «tecnici» ce ne sono stati tanti, anzi troppi, e molti si sono «stufati» di Mario Draghi, sta di fatto che alcuni parlamentari vorrebbero avanzare una semplice proposta, una legge brevissima formata da un solo articolo: «Il presidente del Consiglio è scelto tra gli eletti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica». Un dubbio era venuto anche all'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, quando adocchiò un non politico per togliere da Palazzo Chigi uno come Silvio Berlusconi: prima di nominare premier Mario Monti, scelse di farlo diventare senatore a vita (la storia di quella detronizzazione è stata ben raccontata da Alain Friedman nel libro «Ammazziamo il gattopardo»). Le date non mentono: laticlavio presidenziale per Monti il 9 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà che di» ce ne sono stati tanti, anzi troppi, e molti si sono «stufati» di Mario Draghi, sta di fatto che alcuni parlamentari vorrebbero avanzare una semplice, unabrevissima formata da un solo articolo: «Il presidente del Consiglio è scelto tra gli eletti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica». Un dubbio era venuto anche all'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, quando adocchiò un non politico per togliere dauno come Silvio Berlusconi: prima di nominareMario Monti, scelse di farlo diventare senatore a vita (la storia di quella detronizzazione è stata ben raccontata da Alain Friedman nel libro «Ammazziamo il gattopardo»). Le date non mentono: laticlavio presidenziale per Monti il 9 ...

