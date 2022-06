Ultime Notizie – Pa: un passo avanti nella trasformazione digitale, nasce ProDe (Di giovedì 30 giugno 2022) Nell’era della trasformazione digitale assumono una rilevanza strategica l’innovazione e l’introduzione di nuove tecnologie nei processi di digitalizzazione. È in questo scenario che nasce il Processo di Dematerializzazione in qualità ProDe, processo certificato di digitalizzazione massivo, attraverso il quale diventa possibile certificare la creazione di copie digitali con contenuto e forma identici ai documenti analogici originari dalle quali sono ottenute. Ideato dal Gruppo Csa e sviluppato in partnership con il Cnr, ProDe è stato finanziato dal Mise ed è conforme alle nuove linee guida Agid. Questa soluzione innovativa, partendo da documenti analogici consente la creazione di copie informatiche che sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, gli originali cartacei, consentendone l’eliminazione e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022) Nell’era dellaassumono una rilevanza strategica l’innovazione e l’introduzione di nuove tecnologie nei processi di digitalizzazione. È in questo scenario cheil Processo di Dematerializzazione in qualità, processo certificato di digitalizzazione massivo, attraverso il quale diventa possibile certificare la creazione di copie digitali con contenuto e forma identici ai documenti analogici originari dalle quali sono ottenute. Ideato dal Gruppo Csa e sviluppato in partnership con il Cnr,è stato finanziato dal Mise ed è conforme alle nuove linee guida Agid. Questa soluzione innovativa, partendo da documenti analogici consente la creazione di copie informatiche che sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, gli originali cartacei, consentendone l’eliminazione e ...

