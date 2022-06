UFFICIALE – Carboni è un nuovo giocatore del Monza (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Monza di Berlusconi e Galliani chiude un altro colpo per la retroguardia, Andrea Carboni è un nuovo giocatore della società brianzola. Comunicato del Monza su Carboni Il Monza ha reso noto l’acquisto di Carboni tramite un comunicato sul proprio sito: “Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A. Carboni è un prodotto del settore giovanile del Cagliari, che lo ha scoperto quando aveva dieci anni. Dopo nove anni nelle giovanili ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildi Berlusconi e Galliani chiude un altro colpo per la retroguardia, Andreaè undella società brianzola. Comunicato delsuIlha reso noto l’acquisto ditramite un comunicato sul proprio sito: “Terzoacquisto dell’estate per il: dal Cagliari arriva Andrea, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, il 4 febbraio 2001, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A.è un prodotto del settore giovanile del Cagliari, che lo ha scoperto quando aveva dieci anni. Dopo nove anni nelle giovanili ...

Pubblicità

ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Carboni passa al #Monza! Ecco come gestirlo al #Fantacalcio Acquisto a titolo definitivo, verso l'… - CalcioPillole : Mercato #Monza: è ufficiale l'acquisto di Andrea #Carboni - TUTTOB1 : UFFICIALE - Cagliari: Carboni passa al Monza - serieAnews_com : #Calciomercato - #Monza, è ufficiale l'arrivo di #Carboni - sportli26181512 : Monza, ufficiale: contratto fino 2027 per Carboni: Il difensore approda in biancorosso dal Cagliari… -