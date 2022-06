Traffico Roma del 30-06-2022 ore 20:00 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale in queste ore disagi a causa di un incidente verso San Giovanni lunghe code tra Corso Francia e Viale Etiopia in centro tra il finale via Nazionale un incidente in via XXIV Maggio coinvolti diversi veicoli incidente sulla via Flaminia lungo il tratto di viadotto in uscita da Roma in direzione Prima Porta Sacrofano a Tor Sapienza incidente su via Collatina altezza via di Tor Cervara mentre nella zona di Acilia incidente sulla Viale dei Romagnoli sulla via Cristoforo Colombo intanto code e Traffico in uscita da Roma a Roma Sud sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna in direzione della A1 per Napoli sulla via Appia zona ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdebuona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale in queste ore disagi a causa di un incidente verso San Giovanni lunghe code tra Corso Francia e Viale Etiopia in centro tra il finale via Nazionale un incidente in via XXIV Maggio coinvolti diversi veicoli incidente sulla via Flaminia lungo il tratto di viadotto in uscita dain direzione Prima Porta Sacrofano a Tor Sapienza incidente su via Collatina altezza via di Tor Cervara mentre nella zona di Acilia incidente sulla Viale deignoli sulla via Cristoforo Colombo intanto code ein uscita daSud sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna in direzione della A1 per Napoli sulla via Appia zona ...

