Tra Zorzi attacca Andrea Pucci: il motivo (Di giovedì 30 giugno 2022) Una battuta di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi durante uno spettacolo ha fatto infuriare l'influencer. Immediata la replica di quest'ultimo. Zorzi attacca Pucci: "Ti compatisco perché sei ignorante, ma sei omofobo" su Donne Magazine.

NonSonoKarma : RT @theacidsideofvi: L’ossessione che certi uomini etero hanno per il sesso anale tra uomini di altro orientamento andrebbe seriamente stud… - Luca_zone : RT @theacidsideofvi: L’ossessione che certi uomini etero hanno per il sesso anale tra uomini di altro orientamento andrebbe seriamente stud… - StigmabaseF : Andrea Pucci fa infuriare Zorzi per una battuta omofoba: 'Mi ha bloccato!' - Biccy: Però io perché sono gay posso e… - cuccarini_marco : C'è una grossa differenza tra l'offendere qualcuno per costruire una battuta, o costruire una battuta per offendere… - alex_zorzi : @l_patrizia Mix tra cattiveria ed ignoranza con una bella manciata di macismo/misogenia. -