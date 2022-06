Temptation Island: perché quest’anno non andrà in onda? La risposta di Piersilvio Berlusoni (Di giovedì 30 giugno 2022) Durante la conferenza stampa circa la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023 Piersilvio Berlusconi ha parlato di Temptation Island. Il programma ideato dalla Fascino e da Maria De Filippi, per la prima volta dopo otto anni, quest’anno non terrà compagnia ai telespettatori. Un’assenza questa che si farà sicuramente sentire. In moltissimi infatti hanno iniziato a domandarsi come mai questa decisione di non trasmettere più il programma che mette a dura prova i sentimenti delle coppie. Domande che non hanno ancora trovato una risposta. Sul web circolavano da giorni delle voci che avrebbero voluto alla base di questa decisione problemi aziendali. Si è parlato di un nodo generato da una questione di diritti tra Banijay Italia, che detiene i diritti internazionali del format, e la stessa ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Durante la conferenza stampa circa la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023Berlusconi ha parlato di. Il programma ideato dalla Fascino e da Maria De Filippi, per la prima volta dopo otto anni,non terrà compagnia ai telespettatori. Un’assenza questa che si farà sicuramente sentire. In moltissimi infatti hanno iniziato a domandarsi come mai questa decisione di non trasmettere più il programma che mette a dura prova i sentimenti delle coppie. Domande che non hanno ancora trovato una. Sul web circolavano da giorni delle voci che avrebbero voluto alla base di questa decisione problemi aziendali. Si è parlato di un nodo generato da una questione di diritti tra Banijay Italia, che detiene i diritti internazionali del format, e la stessa ...

