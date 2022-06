Strage di Viareggio, il Comune non sarà più parte civile: accettato il risarcimento di Fs. Il sindaco contestato alla commemorazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Comune di Viareggio resta fuori dal processo per il disastro ferroviario del 2009: il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha scelto di accettare il risarcimento di 200mila euro per danni morali, vedendosi così costretto – ricevuti i soldi dalle assicurazioni di Ferrovie dello Stato – a lasciare il ruolo di parte civile prima della sentenza di appello bis. Una conseguenza obbligata e inevitabile per motivi tecnico-processuali e per evitare contestazioni da parte della Corte dei Conti – come ha spiegato l’avvocato del Comune in un accesissimo consiglio comunale il 24 giugno – ma contestata dai familiari delle vittime sia nel contenuto che nella forma, perché presa senza interpellare preventivamente loro o la cittadinanza. Per questo motivo il comitato – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ildiresta fuori dal processo per il disastro ferroviario del 2009: ilGiorgio Del Ghingaro ha scelto di accettare ildi 200mila euro per danni morali, vedendosi così costretto – ricevuti i soldi dalle assicurazioni di Ferrovie dello Stato – a lasciare il ruolo diprima della sentenza di appello bis. Una conseguenza obbligata e inevitabile per motivi tecnico-processuali e per evitare contestazioni dadella Corte dei Conti – come ha spiegato l’avvocato delin un accesissimo consiglio comunale il 24 giugno – ma contestata dai familiari delle vittime sia nel contenuto che nella forma, perché presa senza interpellare preventivamente loro o la cittadinanza. Per questo motivo il comitato – ...

