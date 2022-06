Sport in tv oggi giovedì 30 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 30 giugno 2022)30, ci aspetta una nuova giornata di grandecon tantiimportanti per il movimento azzurro. Fari puntati in primis sulla semifinale dei Mondiali di pallanuoto femminile tra il Setterosa e Team USA, ma c’è grande attesa anche per il secondo turno a Wimbledon di Lorenzo Sonego contro il francese Hugo Gaston e tanto altro. Pensiamo per esempio alla Diamond League di atletica leggera (con Marcell Jacobs impegnato sui 100) e ai Giochi del Mediterraneo, oltre alla prima tappa del Giro d’Italia femminile. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in30 ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Sono fortunato: ho fatto dello sport la mia vita. Sono ancora più fortunato perché mi sono stati anche insegnati i… - SimoneTogna : Giuseppe #Marotta ha rilasciato una breve intervista esclusiva a RadioRai che andrà in onda nel pomeriggio di oggi… - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 30 Giugno 2022 ?? Tuttosport - 'Arrivabene 'Juve Totale' Corriere dello Sport -… - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Il World Motor Sport Council riunito oggi a Parigi ha cambiato alcune regole del campionato: ecco quali https://t… - Simona449172161 : RT @allanpo22646751: 'Oggi il Covid, o meglio l'infezione da Sars-CoV-2, è una malattia assolutamente moderata'. L'attenzione deve essere r… -

OA Sport

tocca però a Rafael Nadal, che ha debuttato da sostanzialmente ...Finalmente si comincia. Scatta dalla Sardegna l'edizione numero 33 del Giro d'Italia Donne: si parte con una brevissima cronometro individuale nei pressi di Cagliari. Grande attesa per sapere chi sarà ... Sport in tv oggi (mercoledì 29 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, giovedì 30 giugno, ci aspetta una nuova giornata di grande sport con tanti eventi importanti per il movimento azzurro. Fari puntati in primis sulla semifinale dei Mondiali di pallanuoto femminil ...Il tecnico della Pallacanestro Cantù e l’ex giocatrice di Costa l’hanno ritirato in presenza. Per il presidente il Trofeo dell’anno scorso «Ho allenato in tutte le categorie e ho anche vinto tutti i c ...