´Sembra di tornare a casa´ – Lukaku entusiasta di tornare all'Inter (Di giovedì 30 giugno 2022) Sito inglese: Romelu Lukaku ha dichiarato "è come tornare a casa" dopo essere tornato all'Inter dal Chelsea mercoledì. Lukaku ha completato un ritorno stagionale a San Siro mercoledì meno di un anno dopo aver lasciato i nerazzurri per diventare il record del Chelsea per una cifra di 97,5 milioni di sterline. L'attaccante belga ha segnato solo otto gol in 26 presenze in Premier League con il club londinese nella stagione 2021-22. Lukaku ha segnato 64 gol in 95 partite durante la sua prima esperienza con l'Inter, vincendo lo scudetto lo scorso anno prima di firmare per la seconda volta per il Chelsea. Il 29enne, che ha scelto il 90 come nuovo numero di maglia, non aveva nascosto la sua voglia di tornare a giocare per l'Inter e sente di ...

