Quando gareggia Marcell Jacobs oggi | orario preciso Stoccolma | canale tv | programma | dove vederlo in chiaro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Cinque giorni dopo la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti in 10?12,torna in azione questa sera ain Diamond League sempre sui 100 metri nell’ultimo vero banco di prova internazionale in vista dei Mondiali di Eugene 2022, previsti a partire dal 15 luglio. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 sarà di scena alle ore 20.15 nella capitale svedese opposto ad avversari di buon livello, ma non di primissima fascia: tra loro, l’unico in grado di scendere sotto i dieci secondi in questa stagione è il britannico Reece Prescod in 9?93. Iscritti anche il sudafricano quarto a Tokyo Akani Simbine, i francesi Jimmy Vicaut e Mouhamadou Fall, il cingalese di Roma Yupun Abeykoon, l’australiano che ha corso fuori gara a Rieti, Rohan Browning, e lo svedese Henrik Larsson. Atletica, Diamond League 2022. A ...

Cinque giorni dopo la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti in 10"12, Marcell Jacobs torna in azione questa sera a Stoccolma in Diamond League sempre sui 100 metri nell'ultimo vero banco d ...