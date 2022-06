Perché rettili e anfibi riescono a vivere fino a 100 anni e oltre

Pubblicità

La ricerca, pubblicata su Science, ha messo a fuoco il processo di invecchiamento che, in alcune specie die anfibi , può dipendere direttamente dalle condizioni ambientali in cui si trovano. ...... utilizzando i dati disponibili in letteratura su 77 specie e 107 popolazioni selvatiche die anfibi, tra cui tartarughe, serpenti e coccodrilli. In particolare, il Cnr - Iret ha studiato una ...