Parco agrisolare: Patuanelli, finalmente si puo' partire con gli investimenti (Di giovedì 30 giugno 2022) E' quanto ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli a proposito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sul Parco agrisolare. "Ci sono - ha aggiunto il ministro -... Leggi su borsaitaliana (Di giovedì 30 giugno 2022) E' quanto ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefanoa proposito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sul. "Ci sono - ha aggiunto il ministro -...

Pubblicità

Agricolae1 : #ParcoAgrisolare, @giamma71 @Mipaaf_ : Decreto pubblicato in @gazzettauff Gazzetta Ufficiale, opportunità per diver… - Weproject_srl : Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per il Bando 'Parco Agrisolare', che finanzia interventi… - FAST_Contributi : ?? #??????????????????????????????: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto #MIPAAF per gli #investimenti per la reali… - ruminantia_it : #ParcoAgrisolare: pubblicato il decreto e le linee guida per la realizzazione degli impianti ?? - AgevolazioniTI : Nazionale. #INCENTIVI PARCO AGRISOLARE: NOVITÀ E' stato pubblicato il decreto 25 marzo 2022 con cui il #MIPAAF dett… -